A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias
Las selecciones se miden este jueves por la nueva fecha de clasificatorias al próximo Mundial de Fútbol 2026.
Este jueves, Paraguay recibe a Ecuador por la nueva jornada de Eliminatorias al próximo Mundial de Fútbol 2026.
Los locales van por una victoria para obtener el ansiado cupo a la cita global, mientras que su visitante llega con a la Fecha 17 con su participación asegurada, por lo que solo busca sumar puntos para la tabla de posiciones.
Cuándo juega Paraguay vs. Ecuador
El partido de Paraguay vs. Ecuador es este jueves, 4 de septiembre, a las 19:30 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.
Dónde ver a Paraguay vs. Ecuador
El partido de Paraguay vs. Ecuador se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
