A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias. Foto referencial de archivo @LaTri.

Este jueves, Paraguay recibe a Ecuador por la nueva jornada de Eliminatorias al próximo Mundial de Fútbol 2026.

Los locales van por una victoria para obtener el ansiado cupo a la cita global, mientras que su visitante llega con a la Fecha 17 con su participación asegurada, por lo que solo busca sumar puntos para la tabla de posiciones.

Cuándo juega Paraguay vs. Ecuador

El partido de Paraguay vs. Ecuador es este jueves, 4 de septiembre, a las 19:30 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Dónde ver a Paraguay vs. Ecuador