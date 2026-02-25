A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo psg.fr

Este miércoles se terminan de definir los clubes que avanzan a los octavos de la Champions League y uno de los últimos partidos pendientes enfrenta a Paris Saint-Germain contra Monaco.

Los clubes se miden en su duelo de vuelta por los playoffs de la máxima cita europea, donde el PSG llega liderando el resultado global de 3-2 obtenido durante la semana pasada.

Cuándo juega PSG vs. Monaco

El partido del PSG contra Monaco es este miércoles, 25 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Parque de los Príncipes de Francia para este compromiso.

Dónde ver a PSG vs. Monaco

El partido del PSG contra Monaco se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de la Champions League van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.