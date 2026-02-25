A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming
Los clubes juegan en Francia durante este miércoles por su partido de vuelta de playoffs.
Este miércoles se terminan de definir los clubes que avanzan a los octavos de la Champions League y uno de los últimos partidos pendientes enfrenta a Paris Saint-Germain contra Monaco.
Los clubes se miden en su duelo de vuelta por los playoffs de la máxima cita europea, donde el PSG llega liderando el resultado global de 3-2 obtenido durante la semana pasada.
Cuándo juega PSG vs. Monaco
El partido del PSG contra Monaco es este miércoles, 25 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Parque de los Príncipes de Francia para este compromiso.
Dónde ver a PSG vs. Monaco
El partido del PSG contra Monaco se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, los cruces de la Champions League van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.