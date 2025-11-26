A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo psg.fr

Este miércoles finalizan los partidos válidos para la Fecha 5 de la Champions League, donde el PSG recibe a Tottenham Hotspur.

Los locales buscan una victoria para dejar atrás la caída por 1-2 ante Bayern de la jornada pasada, mientras que los ingleses llegan luego de celebrar un 4-0 ante Copenhague.

Cuándo juega PSG vs. Tottenham Hotspur

El partido del PSG contra Tottenham Hotspur es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Parque de los Príncipes de Francia.

Dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur

El partido de PSG contra Tottenham Hotspur se transmite en el canal ESPN3 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.