A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming
Los franceses reciben a su rival en el Parque de los Príncipes durante este miércoles.
Este miércoles finalizan los partidos válidos para la Fecha 5 de la Champions League, donde el PSG recibe a Tottenham Hotspur.
Los locales buscan una victoria para dejar atrás la caída por 1-2 ante Bayern de la jornada pasada, mientras que los ingleses llegan luego de celebrar un 4-0 ante Copenhague.
Cuándo juega PSG vs. Tottenham Hotspur
El partido del PSG contra Tottenham Hotspur es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Parque de los Príncipes de Francia.
Dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur
El partido de PSG contra Tottenham Hotspur se transmite en el canal ESPN3.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
