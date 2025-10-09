A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina. Foto de archivo Instagram @colocolofemenino

Continúa la tercera jornada de la Copa Libertadores Femenina y llega el próximo desafío para Colo Colo, en esta ocasión contra San Lorenzo.

Las Albas llegan a la fecha luego de imponerse por 2-0 ante Olimpia y por 1-0 a Sao Paulo, lo que les aseguró su cupo a los cuartos de final.

Cuándo juega San Lorenzo vs. Colo Colo

El partido de San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina es este jueves, 9 de octubre, a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires, Argentina.

Dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo

El partido de San Lorenzo contra Colo Colo se transmite en la aplicación gratuita PlutoTV.

Además, algunos de los cruces de la Copa Libertadores Femenina se encuentran en el canal de Youtube de Conmebol.