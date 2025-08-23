A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming
Se trata del primer enfrentamiento por parte de la UC en el nuevo Claro Arena.
Este sábado siguen los cruces válidos por la Fecha 21 de la Liga de Primera y el último del día enfrenta a Universidad Católica con Unión Española.
La UC viene de imponerse por 4-1 ante Colo Colo, mientras los Hispanos arrastran un empate a 2 con Deportes Iquique por la jornada anterior.
Cuándo juega Universidad Católica vs. Unión Española
El partido de Universidad Católica vs. Unión Española es este sábado, 23 de agosto, a las 20:00 horas.
Se trata del primer duelo de los Cruzados en el nuevo Claro Arena, el recinto que albergará tanto eventos deportivos como espectáculos musicales y que fue inaugurado este martes, según reportó El Deportivo.
Dónde ver a UC vs. Unión Española
El partido de Universidad Católica vs. Unión Española se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los enfrentamientos por la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
