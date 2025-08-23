A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado siguen los cruces válidos por la Fecha 21 de la Liga de Primera y el último del día enfrenta a Universidad Católica con Unión Española.

La UC viene de imponerse por 4-1 ante Colo Colo, mientras los Hispanos arrastran un empate a 2 con Deportes Iquique por la jornada anterior.

Cuándo juega Universidad Católica vs. Unión Española

El partido de Universidad Católica vs. Unión Española es este sábado, 23 de agosto, a las 20:00 horas.

Se trata del primer duelo de los Cruzados en el nuevo Claro Arena, el recinto que albergará tanto eventos deportivos como espectáculos musicales y que fue inaugurado este martes, según reportó El Deportivo.

Dónde ver a UC vs. Unión Española

El partido de Universidad Católica vs. Unión Española se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los enfrentamientos por la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.