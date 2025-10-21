A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League
Los españoles reciben a los ciudadanos por la tercera fecha del torneo durante este martes.
Durante hoy el club Villarreal recibe al Manchester City por la tercera fecha de la Champions League.
Los hispanos vienen de empatar a 2 con Juventus por la anterior jornada del campeonato internacional, mismo resultado que obtuvo el cuadro ciudadano en su duelo con Mónaco.
Cuándo juega Villarreal vs. Manchester City
El partido de Villarreal vs. Manchester City es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los locales reciben a los ciudadanos en el Estadio de la Cerámica de España.
Dónde ver a Villarreal vs. Manchester City
El partido de Villarreal vs. Manchester City se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
