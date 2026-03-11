A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League. Foto referencial de archivo uefa.com

Este miércoles avanzan los partidos de ida por los octavos de final de la Champions League, donde uno de los esperados cruces es el del Real Madrid contra el Manchester City.

Los merengues juegan de local en España, tras instalarse en la etapa al superar los playoffs.

Por su parte, el cuadro ciudadano se mantuvo a la espera, tras alcanzar la clasificación directa en la fase de liga.

Cuándo juega Real Madrid vs. Manchester City

El partido del Real Madrid contra el Manchester City es este miércoles, 11 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City

El partido del Real Madrid contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN Premium .

De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.