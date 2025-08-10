Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se define la final de la Community Shield, con un cruce entre el Liverpool y Crystal Palace.

El partido entre el campeón de la Premier League y el campeón de la FA Cup determinará el primer título de la temporada.

Cuándo es el partido de Crystal Palace vs. Liverpool

El partido de Crystal Palace vs. Liverpool para definir la Community Shield es este domingo, 10 de agosto, a las 10:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio de Wembley de Londres, Inglaterra.

Dónde ver a Crystal Palace vs. Liverpool