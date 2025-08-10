Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming
Los clubes se miden este fin de semana por la final de la Community Shield.
Este fin de semana se define la final de la Community Shield, con un cruce entre el Liverpool y Crystal Palace.
El partido entre el campeón de la Premier League y el campeón de la FA Cup determinará el primer título de la temporada.
Cuándo es el partido de Crystal Palace vs. Liverpool
El partido de Crystal Palace vs. Liverpool para definir la Community Shield es este domingo, 10 de agosto, a las 10:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio de Wembley de Londres, Inglaterra.
Dónde ver a Crystal Palace vs. Liverpool
El partido de Crystal Palace vs. Liverpool se transmite en el canal ESPN y también de manera online en la plataforma Disney+.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.