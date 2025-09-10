Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público. Foto referencial de archivo

A días de las Fiestas Patrias, uno de los esperados aportes económicos es el aguinaldo, que permite aliviar los gastos previos a las celebraciones.

Un dinero dirigido a los trabajadores públicos que cuenta con dos tramos determinados por ley y tendrá su entrega próximamente. Revisa a continuación el detalle del siguiente pago.

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Aguinaldo para el sector público

Durante este año, el Aguinaldo de Fiestas Patrias entregará a trabajadores del sector público un depósito de $88.667 , considerando a quienes tengan una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.025.622.

Por su parte, corresponderá un monto de $61.552 para quienes tengan una remuneración líquida mayor a $1.025.622, según se indica en la Ley 21.724.

Recientemente el Ministerio de Hacienda dio a conocer las fechas de pago de sueldos para los funcionarios públicos, lo que también indica cuándo contarán con el aguinaldo dieciochero.

Trabajadores que suelen contar con sus remuneraciones entre el 18 y el 23 tendrán su pago el próximo martes 16 de septiembre.

Por su parte, quienes tienen fecha de pago el día 24 recibirán su dinero el miércoles 17 de septiembre.

En contraste, cabe recordar que la entrega del aguinaldo no es obligatoria para los trabajadores del sector privado.

Sin embargo, dichos empleados pueden recibir el aporte si está contemplado en su contrato o figura como cláusula en un convenio colectivo.