Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar las mejores ofertas de Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo

En el marco de los preparativos del 18 de septiembre, desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se lanzó el llamado cotizador de Fiestas Patrias, que permite encontrar los precios más bajos del comercio.

Para la creación de la plataforma se consideraron los productos más demandados para los festejos como carnes, bebestibles, acompañamientos, ensaladas y postres.

En esa línea, se recopilaron 174 mil valores de productos disponibles en establecimientos a nivel nacional, como supermercados y carnicerías.

Según el análisis emitido desde el organismo, para la preparación de un asado dieciochero destinado a cuatro personas se estableció un precio mínimo de $28.646 y un máximo de $58.572, por lo que las cotizaciones permitirán encontrar las mejores ofertas.

Cotizador del Sernac para Fiestas Patrias

Con el objetivo que cada familia pueda establecer su propio presupuesto, el Sernac habilitó el Cotizador de Fiestas Patrias en este enlace.

En la plataforma se debe elegir la comuna del país en la que se buscarán los precios y armar la canasta dieciochera, eligiendo productos como carnes, bebidas, acompañamientos, verduras y más.

La página permite conocer los precios informados por el comercio, para encontrar rápidamente las opciones más convenientes.