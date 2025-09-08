Revisa los montos del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público
El aporte económico se debe facilitar dentro de los próximos días a los empleados que cumplen con los requisitos.
Queda cada vez menos para las Fiestas Patrias y cabe preguntarse por la próxima entrega del aguinaldo, dirigido a trabajadores del sector público del país.
El beneficio permite aliviar los gastos propios de las celebraciones de septiembre y cuenta con dos tramos determinados por ley. Revisa a continuación el detalle.
Aguinaldo para el sector público
Durante este año, el Aguinaldo de Fiestas Patrias entrega a trabajadores del sector público un depósito de $88.667, considerando a quienes tengan una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.025.622.
Por su parte, corresponde un monto de $61.552 para quienes tengan una remuneración líquida mayor a $1.025.622, según se indica en la Ley 21.724.
Este aporte económico debiera llegar a los empleados públicos en los próximos días, aunque de momento no hay fecha confirmada.
A modo de referencia, el depósito se solía facilitar entre el 18 y el 24 del mes, aunque el año pasado se adelantó su entrega al 16 de septiembre.
En contraste, cabe recordar que la entrega del aguinaldo no es obligatoria para los trabajadores del sector privado.
Sin embargo, dichos empleados pueden recibir el aporte si está contemplado en su contrato o figura como cláusula en un convenio colectivo.
