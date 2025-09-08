Revisa los montos del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público

Queda cada vez menos para las Fiestas Patrias y cabe preguntarse por la próxima entrega del aguinaldo, dirigido a trabajadores del sector público del país.

El beneficio permite aliviar los gastos propios de las celebraciones de septiembre y cuenta con dos tramos determinados por ley. Revisa a continuación el detalle.

Vina del Mar, 19 de septiembre de 204 Personas visitan las fondas de Sporting Club de Vina del Mar por fiestas patrias. Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

Aguinaldo para el sector público

Durante este año, el Aguinaldo de Fiestas Patrias entrega a trabajadores del sector público un depósito de $88.667 , considerando a quienes tengan una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.025.622.

Por su parte, corresponde un monto de $61.552 para quienes tengan una remuneración líquida mayor a $1.025.622, según se indica en la Ley 21.724.

Este aporte económico debiera llegar a los empleados públicos en los próximos días, aunque de momento no hay fecha confirmada.

A modo de referencia, el depósito se solía facilitar entre el 18 y el 24 del mes, aunque el año pasado se adelantó su entrega al 16 de septiembre.

En contraste, cabe recordar que la entrega del aguinaldo no es obligatoria para los trabajadores del sector privado.

Sin embargo, dichos empleados pueden recibir el aporte si está contemplado en su contrato o figura como cláusula en un convenio colectivo.