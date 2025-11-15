Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes
Este viernes la sección agrícola de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por aumento de las temperaturas máximas durante el próximo lunes 17 de marzo, la cual tendrá efectos entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.
Mediante un comunicado en X, la entidad señaló que el fenómeno se producirá a causa de “una circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura en la zona central”, es decir, un fenómeno en el cual se produce la combinación de un flujo de aire cálido y seco que provoca un aumento significativo de las temperaturas máximas.
Así también, indicaron las regiones y sectores que se verán dañados por el calor. Entre ellas Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble. En algunas zonas, incluso, se superarían los 30 grados.
Región Coquimbo
Cordillera de la costa: 28° a 30° Celsius.
Valles: 30° a 32° Celsius.
Precordillera: 30° a 32° Celsius.
Región de Valparaíso
Cordillera de la costa: 29° a 31° Celsius.
Valles: 31° a 33° Celsius.
Precordillera: 33° a 35° Celsius.
Región Metropolitana
Cordillera de la costa: 30° a 32° Celsius.
Valles: 31° a 33° Celsius.
Precordillera: 32° a 34° Celsius.
Región de O’Higgins
Cordillera de la costa: 28° a 30° Celsius.
Valles: 29° a 31° Celsius.
Precordillera: 29° a 31° Celsius.
Región del Maule
Cordillera de la costa: 28° a 30° Celsius.
Valles: 29° a 30° Celsius.
Precordillera: 29° a 30° Celsius.
Región de Ñuble
Cordillera de la costa: 26° a 28° Celsius.
Valles: 27° a 29° Celsius.
Precordillera: 28° a 30° Celsius.
