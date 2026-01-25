Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: DMC pronostica máximas de hasta 36° en el Biobío

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso meteorológico para cinco regiones de la zona central del país debido al desarrollo de altas temperaturas .

Según explicaron desde la entidad, el pronóstico estaría justificado en la presencia de una “dorsal en altura”.

Este fenómeno, vinculado a la presencia de aire seco que se dirige hacia la superficie, impide la formación de nubes y resulta propicio para los cielos despejados y el alza en los termómetros.

Por lo anteriormente explicado, las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío tendrían unas máxima sobre el promedio durante los días miércoles y jueves.

El detalle de las temperaturas y las zonas afectadas en el siguiente desglose:

Región Metropolitana (Miércoles 28 de enero)

Cordillera Costa: 31°-33°C

Valle: 32°-34°C

Precordillera: 32°-34°C

Región de O’Higgins (Miércoles 28 de enero)

Cordillera Costa: 31°-33°C

Valle: 32°-34°C

Precordillera: 32°-34°C

Región de Maule (Miércoles 28/ Jueves 29 de enero)

Cordillera Costa: 30°-32°C / 30°-32°C

Valle: 32°-34°C / 32°-34°C

Precordillera: 31°-33°C / 32°-34°C

Región de Ñuble (Miércoles 28/ Jueves 29 de enero)

Cordillera Costa: 30°-32°C / 30°-32°C

Valle: 32°-34°C / 32°-34°C

Precordillera: 32°-34°C / 32°-34°C

Región del Biobío (Miércoles 28 / Jueves 29 de enero)