Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío
Para la RM se espera, este 28 de enero, que los termómetros marquen hasta 34°C.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso meteorológico para cinco regiones de la zona central del país debido al desarrollo de altas temperaturas.
Según explicaron desde la entidad, el pronóstico estaría justificado en la presencia de una “dorsal en altura”.
Este fenómeno, vinculado a la presencia de aire seco que se dirige hacia la superficie, impide la formación de nubes y resulta propicio para los cielos despejados y el alza en los termómetros.
Por lo anteriormente explicado, las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío tendrían unas máxima sobre el promedio durante los días miércoles y jueves.
El detalle de las temperaturas y las zonas afectadas en el siguiente desglose:
Región Metropolitana (Miércoles 28 de enero)
- Cordillera Costa: 31°-33°C
- Valle: 32°-34°C
- Precordillera: 32°-34°C
Región de O’Higgins (Miércoles 28 de enero)
- Cordillera Costa: 31°-33°C
- Valle: 32°-34°C
- Precordillera: 32°-34°C
Región de Maule (Miércoles 28/ Jueves 29 de enero)
- Cordillera Costa: 30°-32°C / 30°-32°C
- Valle: 32°-34°C / 32°-34°C
- Precordillera: 31°-33°C / 32°-34°C
Región de Ñuble (Miércoles 28/ Jueves 29 de enero)
- Cordillera Costa: 30°-32°C / 30°-32°C
- Valle: 32°-34°C / 32°-34°C
- Precordillera: 32°-34°C / 32°-34°C
Región del Biobío (Miércoles 28 / Jueves 29 de enero)
- Cordillera Costa: 31°-33°C / 31°-33°C
- Valle: 34°-36°C / 34°-36°C
- Precordillera: 34°-36°C / 34°-36°C
