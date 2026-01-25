DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico para cinco regiones de nuestro país por la probabilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas.

Según lo detallado por la entidad meteorológica, la causa del fenómeno estaría en el desarrollo de una “baja segregada”.

Definida como “una masa de aire frío comparada a las temperaturas de la superficie”, la diferencia térmica resulta propicia para la formación de nubes de tormenta e inestabilidad atmosférica.

En ese sentido, la DMC señala que el pronóstico podría cumplirse desde la tarde de este domingo 25 de enero hasta la madrugada del lunes 26.

Ahora, el siguiente es el detalle de las regiones y zonas de estas que podrían verse afectadas por tormentas eléctricas:

Coquimbo

Sectores cordilleranos

Valparaíso

Zona litoral, además de Cordillera y Cordillera de la Costa

Región Metropolina

Probabilidad para toda la región

O’Higgins

Posibilidades de tormentas eléctricas en todo el territorio

Maule

Probabilidad de tormentas en todo el territorio

DMC

Recomendaciones frente a una tormenta eléctrica

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomienda como principal medida frente a tormentas eléctricas "evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta".

Además, también detalla acciones a seguir dependiendo del momento y lugar en que estemos tratando el evento: