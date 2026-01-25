DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile
El pronóstico se debería a una "baja segregada", que provocaría la formación de tormentas en las zonas afectadas.
La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico para cinco regiones de nuestro país por la probabilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas.
Según lo detallado por la entidad meteorológica, la causa del fenómeno estaría en el desarrollo de una “baja segregada”.
Definida como “una masa de aire frío comparada a las temperaturas de la superficie”, la diferencia térmica resulta propicia para la formación de nubes de tormenta e inestabilidad atmosférica.
En ese sentido, la DMC señala que el pronóstico podría cumplirse desde la tarde de este domingo 25 de enero hasta la madrugada del lunes 26.
Ahora, el siguiente es el detalle de las regiones y zonas de estas que podrían verse afectadas por tormentas eléctricas:
Coquimbo
- Sectores cordilleranos
Valparaíso
- Zona litoral, además de Cordillera y Cordillera de la Costa
Región Metropolina
- Probabilidad para toda la región
O’Higgins
- Posibilidades de tormentas eléctricas en todo el territorio
Maule
- Probabilidad de tormentas en todo el territorio
Recomendaciones frente a una tormenta eléctrica
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomienda como principal medida frente a tormentas eléctricas "evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta".
Además, también detalla acciones a seguir dependiendo del momento y lugar en que estemos tratando el evento:
- Antes del inicio de las tormentas: Senapred también recomienda hacer una revisión del exterior de nuestro domicilio y verificar todos los posibles elementos que pudiesen volar ante una ráfaga de viento por las tormentas. Además, uno también debe asegurarse de retirar árboles muertos, asegurar puertas y ventanas y desenchufar aparatos electrónicos.
- Estando al interior de tu domicilio: la entidad también recomienda mantenerse allí hasta que finalice el evento. En lo posible, evitar también el uso de celulares y otros aparatos electrónicos.
- Si el evento nos encuentra en el exterior: Senapred enfatiza que se debe evitar el uso de objetos metálicos (tendederos, herramientas agrícolas o de construcción, etc.) y alejarse de maquinaria o elementos metálicos. En esta clase de situaciones nunca hay que refugiarse en un árbol, poste o antena. Además, hay que evitar desarrollar faenas marítimas o ingresar a áreas mojadas (piscinas, mar, lagos, ríos, etc).
