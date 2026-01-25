Senapred advierte por lluvias, tormentas eléctricas y riesgo de aluviones en el norte: hay alertas en cuatro regiones

Tras la última sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizada la tarde de este sábado, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un balance actualizado sobre la situación meteorológica que afecta a la zona norte del país, marcada por precipitaciones, tormentas eléctricas y un alto riesgo de remociones en masa en sectores cordilleranos y precordilleranos.

La autoridad confirmó que se mantiene vigente una alerta temprana preventiva por evento meteorológico para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, además de una alerta amarilla para la provincia de El Loa, en la Región de Antofagasta, debido a la evolución del sistema frontal altiplánico.

Según detalló, desde el viernes 23 de enero se han registrado precipitaciones en todo el tramo norte, lo que ha generado cortes de conectividad en sectores precordilleranos y cordilleranos.

Entre las zonas afectadas se encuentran la comuna de Putre, en la Región de Arica y Parinacota, así como Huara y Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

En tanto, en la Región de Antofagasta, la comuna de San Pedro de Atacama presentó inundaciones en algunos sectores urbanos, situación que está siendo atendida por equipos de emergencia en terreno. Hasta ahora, se reportan 20 viviendas con daño menor, sin personas lesionadas.

Crecida del río Loa

Durante la tarde de este sábado, Senapred activó mensajería SAE preventiva para los habitantes de la ribera del río Loa, en la comuna de Calama, ante el aumento del caudal producto de las precipitaciones en la alta cordillera.

Desde el organismo reiteraron el llamado a no exponerse a situaciones de riesgo, evitar desplazamientos innecesarios por zonas afectadas y acatar las instrucciones de las autoridades locales, especialmente considerando que el pronóstico adverso se extenderá al menos hasta el lunes 26 de enero.

Alto riesgo de remociones en masa

De acuerdo con la información técnica entregada por Sernageomin, la posibilidad de ocurrencia de aluviones, flujos de detritos, deslizamientos y caídas de rocas es muy alta en la cordillera, alta en la precordillera occidental y precordillera salar, y baja en el litoral de la Región de Antofagasta.

En base a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, Senapred actualizó y mantuvo la alerta amarilla para la provincia de El Loa, vigente desde el 23 de enero y hasta que las condiciones meteorológicas lo ameriten.

Asimismo, continúa la alerta temprana preventiva en las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda, María Elena y Taltal.

Pronóstico de la DMC

En tanto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se mantienen avisos por probables tormentas eléctricas para este domingo 25 y lunes 26 de enero en la precordillera y cordillera andina de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, además de la precordillera y cordillera de Atacama durante la jornada dominical.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan de 10 a 15 mm en la zona cordillerana de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. De 5 a 10 mm en la precordillera de Atacama, y de 8 a 13 mm en la cordillera andina de Atacama.

A este escenario se suma un fenómeno poco habitual para la zona costera: altas temperaturas en el litoral de Mejillones, donde se podrían registrar entre 28 y 30°C hasta el lunes, debido a la influencia de una alta presión cálida excepcional.