Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos. Foto referencial de archivo

A raíz de los incendios que han afectado a varias comunas de las regiones de Ñuble y Biobío, se anunció la próxima entrega de un Bono de Recuperación para las familias damnificadas.

Se trata de una ayuda que se suele facilitar en situaciones de catástrofe y que en esta ocasión se activa como parte de un paquete de Ayudas Tempranas informado por el gobierno.

Entrega del Bono de Recuperación

Se confirmó la entrega del Bono de Recuperación a familias afectadas por incendios en dos tramos:

$1.500.000 para afectación alta

$750.000 para afectación media

Para acceder a este beneficio se solicitarán los datos de la Ficha Básica de Emergencia o Ficha FIBE, cuya aplicación fue confirmada anteriormente para las zonas afectadas.

Cabe recordar que dicha información se levanta de forma presencial por parte de funcionarios capacitados de los municipios y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En lo que respecta al pago del bono, este será depositado en la CuentaRUT del jefe de hogar, o bien, el dinero se encontrará disponible para retirar en sucursales de BancoEstado.

Junto con lo anterior, se comunicó la iniciativa de Recuperación Temprana de la Infraestructura, donde la Subsecretaría de Obras Públicas se encargará de labores de remoción, retiro y disposición final de escombros.

Además, se anunció la entrega de forraje para animales, que consiste en 20 sacos de 25 kilos por persona afectada. También se facilitará alimentación nutricional y suplemento proteico para apicultores, valorizado en hasta $250.000, o un apoyo por el mismo monto destinado a recuperación de sistemas de riego, infraestructura agrícola o cierres perimetrales.