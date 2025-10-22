SUSCRÍBETE
Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Bizarro comunicó las modificaciones de la agenda del puertorriqueño en suelo nacional ante su participación en el Super Bowl.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Anuncian cambios de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación. Foto de archivo

Recientemente se anunció la reprogramación de los conciertos de Bad Bunny en Chile, cambiando las fechas desde febrero a enero de 2026.

La información fue dada a conocer por parte de la productora Bizarro mediante un comunicado, explicando que el motivo principal de la decisión está vinculado a la participación del artista en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Cabe recordar que el puertorriqueño fue confirmado como el número de la próxima edición del evento deportivo, que tendrá lugar el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de California.

Ante el compromiso del cantante, se dieron a conocer las nuevas fechas en las que se presentará en Chile, como parte de su gira Debí tirar más fotos World Tour.

Nuevas fechas de Bad Bunny en Chile

Las nuevas fechas de Bad Bunny en Chile son:

  • El 5 de febrero pasa al viernes 9 de enero
  • El 6 de febrero pasa al sábado 10 de enero
  • El 7 de febrero pasa al domingo 11 de enero

Bizarro confirmó que las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha correspondiente.

Por su parte, quienes no puedan asistir tendrán la opción de solicitar la devolución del total, desde el viernes 24 al jueves 30 de octubre en el siguiente enlace.

