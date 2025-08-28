Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció la tercera versión del AutoDay, jornada de comercio electrónico similar a un CyberDay, enfocada en la industria automotriz.

Según adelantó la entidad organizadora, el evento se extenderá durante tres días, en los que se podrá acceder a descuentos para comprar vehículos nuevos y usados.

A lo anterior se suma que las promociones también consideran la contratación de seguros y compras de neumáticos, repuestos y accesorios, además de una renovada oferta en materia de electromovilidad.

Cuándo es el AutoDay

La nueva versión del AutoDay se desarrollará los días 1, 2 y 3 de septiembre de forma online.

Las ofertas se activarán a las 00:00 horas del próximo lunes y se podrán revisar en el sitio oficial cyber.cl/autoday.

Entre las marcas participantes se encuentran Huynday, Derco Center, BMW, Subaru, Salazar Israel, Coseche y Autoplanet.

GoodYear, Easy, Sony, Sodimac y Ripley también se suman a la fecha, junto a Seguros Falabella y Consorcio, entre otras firmas.

Para este evento, la CCS confirmó que se podrá utilizar la CyberApp, plataforma disponible para descargar en dispositivos iOS y Android que permite filtrar y encontrar los productos según preferencias.