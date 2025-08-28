SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

El evento reúne ofertas en la industria automotriz y aseguradoras, por parte de 27 marcas participantes.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció la tercera versión del AutoDay, jornada de comercio electrónico similar a un CyberDay, enfocada en la industria automotriz.

Según adelantó la entidad organizadora, el evento se extenderá durante tres días, en los que se podrá acceder a descuentos para comprar vehículos nuevos y usados.

A lo anterior se suma que las promociones también consideran la contratación de seguros y compras de neumáticos, repuestos y accesorios, además de una renovada oferta en materia de electromovilidad.

Cuándo es el AutoDay

La nueva versión del AutoDay se desarrollará los días 1, 2 y 3 de septiembre de forma online.

Las ofertas se activarán a las 00:00 horas del próximo lunes y se podrán revisar en el sitio oficial cyber.cl/autoday.

Entre las marcas participantes se encuentran Huynday, Derco Center, BMW, Subaru, Salazar Israel, Coseche y Autoplanet.

GoodYear, Easy, Sony, Sodimac y Ripley también se suman a la fecha, junto a Seguros Falabella y Consorcio, entre otras firmas.

Para este evento, la CCS confirmó que se podrá utilizar la CyberApp, plataforma disponible para descargar en dispositivos iOS y Android que permite filtrar y encontrar los productos según preferencias.

Más sobre:ComercioAutosVehículosAutoDayAuto DayAutoDay ChileAutoDay 2025DescuentospromocionesOfertasFechasMarcas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

Viña Casas del Bosque: frescura y calidad desde Casablanca

“Le creo a David Bravo”, “Salvar el cambio climático desde Chile”, “Tapitas de Coca Cola: empleo y medioambiente cruzan nuevo debate presidencial

Enel Américas da inicio a programa de recompra de acciones y directorio fija precio de la operación

Haras de Pirque: elegancia y herencia en el corazón del Maipo

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados
Chile

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

“Sabemos que Cobra impactó a Bruma”: hijo de vigía fallecido dice que su padre reveló sentir un ruido de colisión

Lo ratificaron como “acusado”: querellante anuncia oficio al Servel para impugnar la candidatura de Jadue a diputado

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones
Negocios

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

“Le creo a David Bravo”, “Salvar el cambio climático desde Chile”, “Tapitas de Coca Cola: empleo y medioambiente cruzan nuevo debate presidencial

Enel Américas da inicio a programa de recompra de acciones y directorio fija precio de la operación

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”
El Deportivo

Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”

Sigue imparable: Martina Weil bate su propio récord nacional en los 400 metros planos en Zúrich

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú
Mundo

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”