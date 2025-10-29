Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas
Se preparan diez presentaciones gratuitas a lo largo del país entre el 4 y el 22 de noviembre.
A partir de la próxima semana se desarrollará la Gira Teletón a nivel nacional, que llevará espectáculos gratuitos a diez ciudades del país.
Según comunicó la entidad, el recorrido se dividirá en dos tramos, a inicios de noviembre en la zona norte y a mediados en la parte sur del país, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 16.
Con la serie de presentaciones organizadas para las próximas semanas, se busca motivar a la comunidad y preparar el ambiente para lo que será el evento televisivo del 28 y 29 de noviembre.
Dónde pasará la Gira Teletón 2025
Se detalló la programación con las fechas y ciudades que recibirán la Gira Teletón:
Arica
- Martes 4 de noviembre, 18:00 hrs
- Calle Comandante San Martín 149, frente al Edificio Alborada (nueva locación)
- Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo
- Animador: Martín Cárcamo
- Influencers: Julitrox y Eskarcita
Iquique
- Miércoles 5 de noviembre, 18:00 hrs
- Plaza 21 de Mayo
- Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo
- Animador: Millaray Viera y María Luisa Godoy
- Influencers: Julitrox y Eskarcita
Antofagasta
- Jueves 6 de noviembre, 18:00 hrs
- Plaza Colón
- Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Inti-Illimani, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo
- Animador: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela
- Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández
Copiapó
- Viernes 7 de noviembre, 18:00 hrs
- Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales
- Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Martinwhite, Katteyes, Zúmbale Primo
- Animador: Julián Elfenbein
- Influencers: Mike Milfort y Fernández
Ovalle
- Sábado 8 de noviembre, 18:00 hrs
- Plaza de Armas
- Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Fran Maira, Katteyes, Zúmbale Primo
- Animador: Daniel Fuenzalida y Rodrigo Sepúlveda.
- Influencers: Mike Milfort e iCata
Curicó
- Martes 18 de noviembre, 18:00 hrs
- Medialuna de Curicó
- Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Loyaltty, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu
- Animador: Rafael Araneda
- Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo.
Concepción
- Miércoles 19 de noviembre, 18:00 hrs
- Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz
- Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Emilia Dides, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu
- Animador: Angélica Castro
- Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo
Temuco
- Jueves 20 de noviembre, 18:00 hrs
- Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín
- Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Sigrid Alegría y Los Claveles, Paula Rivas, Paloma Soto, Franco El Gorila, La Combo Tortuga
- Animador: Francisco Saavedra y Juan Pablo Queraltó
- Influencers: Carlos Meneses
Valdivia
- Viernes 21 de noviembre, 18:00 hrs
- Paseo Costanera (Ex Helipuerto)
- Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche
- Animador: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes y Priscilla Vargas
- Influencers: Carlos Meneses
Castro
- Sábado 22 de noviembre, 18:00 hrs
- Plaza de Armas
- Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche
- Animador: Eduardo Fuentes y Martín Cárcamo
- Influencers: Carlos Meneses
A lo anterior se suma una serie de activaciones artísticas que se desarrollarán al mediodía en:
- Rengo el 18 de noviembre en Plaza de Armas
- Chillán el 19 de noviembre en el Frontis Municipalidad
- Lautaro el 20 de noviembre en Plaza de Armas
- Máfil el 21 de noviembre en Plaza de Armas
- Ancud el 22 de noviembre en Plaza de Arma
Por su parte, la gira no considera a Calama ni Coyhaique, ciudades que contarán con actividades especiales a comunicar próximamente.
