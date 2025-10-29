Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

A partir de la próxima semana se desarrollará la Gira Teletón a nivel nacional, que llevará espectáculos gratuitos a diez ciudades del país.

Según comunicó la entidad, el recorrido se dividirá en dos tramos, a inicios de noviembre en la zona norte y a mediados en la parte sur del país, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 16.

Con la serie de presentaciones organizadas para las próximas semanas, se busca motivar a la comunidad y preparar el ambiente para lo que será el evento televisivo del 28 y 29 de noviembre.

Dónde pasará la Gira Teletón 2025

Se detalló la programación con las fechas y ciudades que recibirán la Gira Teletón:

Arica

Martes 4 de noviembre, 18:00 hrs

Calle Comandante San Martín 149, frente al Edificio Alborada (nueva locación)

Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo

Animador: Martín Cárcamo

Influencers: Julitrox y Eskarcita

Iquique

Miércoles 5 de noviembre, 18:00 hrs

Plaza 21 de Mayo

Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo

Animador: Millaray Viera y María Luisa Godoy

Influencers: Julitrox y Eskarcita

Antofagasta

Jueves 6 de noviembre, 18:00 hrs

Plaza Colón

Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Inti-Illimani, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo

Animador: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela

Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández

Copiapó

Viernes 7 de noviembre, 18:00 hrs

Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales

Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Martinwhite, Katteyes, Zúmbale Primo

Animador: Julián Elfenbein

Influencers: Mike Milfort y Fernández

Ovalle

Sábado 8 de noviembre, 18:00 hrs

Plaza de Armas

Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Fran Maira, Katteyes, Zúmbale Primo

Animador: Daniel Fuenzalida y Rodrigo Sepúlveda.

Influencers: Mike Milfort e iCata

Curicó

Martes 18 de noviembre, 18:00 hrs

Medialuna de Curicó

Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Loyaltty, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu

Animador: Rafael Araneda

Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo.

Concepción

Miércoles 19 de noviembre, 18:00 hrs

Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz

Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Emilia Dides, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu

Animador: Angélica Castro

Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo

Temuco

Jueves 20 de noviembre, 18:00 hrs

Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín

Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Sigrid Alegría y Los Claveles, Paula Rivas, Paloma Soto, Franco El Gorila, La Combo Tortuga

Animador: Francisco Saavedra y Juan Pablo Queraltó

Influencers: Carlos Meneses

Valdivia

Viernes 21 de noviembre, 18:00 hrs

Paseo Costanera (Ex Helipuerto)

Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche

Animador: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes y Priscilla Vargas

Influencers: Carlos Meneses

Castro

Sábado 22 de noviembre, 18:00 hrs

Plaza de Armas

Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche

Animador: Eduardo Fuentes y Martín Cárcamo

Influencers: Carlos Meneses

A lo anterior se suma una serie de activaciones artísticas que se desarrollarán al mediodía en:

Rengo el 18 de noviembre en Plaza de Armas

Chillán el 19 de noviembre en el Frontis Municipalidad

Lautaro el 20 de noviembre en Plaza de Armas

Máfil el 21 de noviembre en Plaza de Armas

Ancud el 22 de noviembre en Plaza de Arma

Por su parte, la gira no considera a Calama ni Coyhaique, ciudades que contarán con actividades especiales a comunicar próximamente.