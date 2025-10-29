SUSCRÍBETE
Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Se preparan diez presentaciones gratuitas a lo largo del país entre el 4 y el 22 de noviembre.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Gira Teletón. Foto referencial cedida

A partir de la próxima semana se desarrollará la Gira Teletón a nivel nacional, que llevará espectáculos gratuitos a diez ciudades del país.

Según comunicó la entidad, el recorrido se dividirá en dos tramos, a inicios de noviembre en la zona norte y a mediados en la parte sur del país, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 16.

Con la serie de presentaciones organizadas para las próximas semanas, se busca motivar a la comunidad y preparar el ambiente para lo que será el evento televisivo del 28 y 29 de noviembre.

Dónde pasará la Gira Teletón 2025

Se detalló la programación con las fechas y ciudades que recibirán la Gira Teletón:

Arica

  • Martes 4 de noviembre, 18:00 hrs
  • Calle Comandante San Martín 149, frente al Edificio Alborada (nueva locación)
  • Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo
  • Animador: Martín Cárcamo
  • Influencers: Julitrox y Eskarcita

Iquique

  • Miércoles 5 de noviembre, 18:00 hrs
  • Plaza 21 de Mayo
  • Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo
  • Animador: Millaray Viera y María Luisa Godoy
  • Influencers: Julitrox y Eskarcita

Antofagasta

  • Jueves 6 de noviembre, 18:00 hrs
  • Plaza Colón
  • Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Inti-Illimani, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo
  • Animador: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela
  • Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández

Copiapó

  • Viernes 7 de noviembre, 18:00 hrs
  • Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales
  • Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Martinwhite, Katteyes, Zúmbale Primo
  • Animador: Julián Elfenbein
  • Influencers: Mike Milfort y Fernández

Ovalle

  • Sábado 8 de noviembre, 18:00 hrs
  • Plaza de Armas
  • Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Fran Maira, Katteyes, Zúmbale Primo
  • Animador: Daniel Fuenzalida y Rodrigo Sepúlveda.
  • Influencers: Mike Milfort e iCata

Curicó

  • Martes 18 de noviembre, 18:00 hrs
  • Medialuna de Curicó
  • Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Loyaltty, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu
  • Animador: Rafael Araneda
  • Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo.

Concepción

  • Miércoles 19 de noviembre, 18:00 hrs
  • Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz
  • Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Emilia Dides, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu
  • Animador: Angélica Castro
  • Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo

Temuco

  • Jueves 20 de noviembre, 18:00 hrs
  • Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín
  • Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Sigrid Alegría y Los Claveles, Paula Rivas, Paloma Soto, Franco El Gorila, La Combo Tortuga
  • Animador: Francisco Saavedra y Juan Pablo Queraltó
  • Influencers: Carlos Meneses

Valdivia

  • Viernes 21 de noviembre, 18:00 hrs
  • Paseo Costanera (Ex Helipuerto)
  • Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche
  • Animador: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes y Priscilla Vargas
  • Influencers: Carlos Meneses

Castro

  • Sábado 22 de noviembre, 18:00 hrs
  • Plaza de Armas
  • Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche
  • Animador: Eduardo Fuentes y Martín Cárcamo
  • Influencers: Carlos Meneses

A lo anterior se suma una serie de activaciones artísticas que se desarrollarán al mediodía en:

  • Rengo el 18 de noviembre en Plaza de Armas
  • Chillán el 19 de noviembre en el Frontis Municipalidad
  • Lautaro el 20 de noviembre en Plaza de Armas
  • Máfil el 21 de noviembre en Plaza de Armas
  • Ancud el 22 de noviembre en Plaza de Arma

Por su parte, la gira no considera a Calama ni Coyhaique, ciudades que contarán con actividades especiales a comunicar próximamente.

