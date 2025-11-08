Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por la ocurrencia de tormentas eléctricas que afectarán este sábado 8 de noviembre en la tarde en cinco regiones del país.

También hay probabilidad de que se generen fuertes rachas de vientos locales.

El fenómeno terminará este 8 de noviembre en la noche.

Las zonas afectadas se ubican en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En el caso de la Región Metropolitana el lugar que recibirá estas tormentas es en la cordillera. O’Higgins y Maule se verán afectadas en las partes de la precordillera y la cordillera.

Finalmente el Biobío tendrá tormentas en el litoral, la cordillera de la costa, el valle, la precordillera y cordillera.

Es relevante recordar que un aviso del DMC, significa que se pronostican “fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgoso”.