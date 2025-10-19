Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

A las 14.00 horas de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso sobre probables tormentas eléctrica en tres regiones del sur del país.

El organismo público informó que el fenómeno meteorológico se extenderá entre la mañana del lunes 20 de octubre y la tarde de esa misma jornada.

En concreto, hay probabilidad de tormentas eléctricas en una porción de la Región de Los Ríos y prácticamente la totalidad de las regiones de Los Lagos y Aysén.

La condición sinóptica que podría propiciar tormentas eléctricas en esas zonas es la inestabilidad atmosférica.

Revisa el detalle del pronóstico: