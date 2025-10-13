Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados
Las presentaciones serán gratuitas y llegarán a 10 ciudades entre el 4 y el 22 de noviembre.
Se anunciaron los detalles de la próxima Gira Teletón, como parte de la campaña 2025 de la cruzada solidaria, que recorrerá 10 ciudades entre el 4 y el 22 de noviembre.
Según comunicó la entidad, el recorrido se dividirá en dos tramos, a inicios de mes en la zona norte y a mediados en la parte sur del país, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre.
Con la serie de presentaciones organizadas para las próximas semanas, se busca motivar a la comunidad y preparar el ambiente para lo que será el evento televisivo del 28 y 29 de noviembre.
“La Teletón es de todos los chilenos y es por eso que es tan importante que podamos llegar y podamos recorrer todo nuestro país. Este año estamos muy contentos de poder llegar por primera vez a lugares que antes no habíamos estado con los show principales, como Ovalle, Curicó y Castro, y además poder parar en distintas ciudades intermedias para poder llevar toda la solidaridad y toda la fuerza de la Teletón a esos lugares que se comprometen de una manera impresionante para poder cumplir con la gran meta de todos los chilenos”, destacó la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar.
Fechas y ciudades de la Gira Teletón
Se detalló la programación con las fechas y ciudades que recibirán la Gira Teletón, además de los primeros artistas confirmados:
Arica
- Martes 4 de noviembre, 18:00 horas
- Explanada General San Martín, a los pies del morro de Arica
- Artistas confirmados: Pulentos, Polimá Westcoast y Zúmbale Primo
Iquique
- Miércoles 5 de noviembre, 18:00 horas
- Plaza 21 de Mayo
- Artistas confirmados: Pulentos, Polimá Westcoast y Zúmbale Primo
- Rostro embajador: Millaray Viera
Antofagasta
- Jueves 6 de noviembre, 18:00 horas
- Plaza Colón
- Artistas confirmados: Pulentos, Polimá Westcoast y Zúmbale Primo
- Rostros embajadores: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela
Copiapó
- Viernes 7 de noviembre, 18:00 horas
- Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales
- Artistas confirmados: Pulentos y Zúmbale Primo
Ovalle
- Sábado 8 de noviembre, 18:00 horas
- Plaza de Armas
- Artistas confirmados: Pulentos y Zúmbale Primo
- Rostro embajador: Daniel Fuenzalida
Curicó
- Martes 18 de noviembre, 18:00 horas
- Medialuna de Curicó
- Artistas confirmados: Sinergia Kids con la Tía Pucherito, Paula Rivas y La Combo Tortuga
- Rostro embajador: Rafael Araneda
Concepción
- Miércoles 19 de noviembre, 18:00 horas
- Parque Mirador y Laguna Grande, San Pedro de La Paz
- Artistas confirmados: Sinergia Kids con la Tía Pucherito, Paula Rivas y La Combo Tortuga
- Rostro embajador: José Miguel Viñuela
Temuco
- Jueves 20 de noviembre, 18:00 horas
- Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín
- Artistas confirmados: Sinergia Kids con la Tía Pucherito y La Combo Tortuga
- Rostro embajador: Juan Pablo Queraltó
Valdivia
- Viernes 21 de noviembre, 18:00 horas
- Paseo Costanera (ex Helipuerto)
- Artistas confirmados: El Mundo de Christell, Tomo como Rey y King Savagge
- Rostros embajadores: Daniel Fuenzalida y Eduardo Fuentes
Castro
- Sábado 22 de noviembre, 18:00 horas
- Plaza de Armas
- Artistas confirmados: El Mundo de Christell, Tomo como Rey y King Savagge
- Rostros embajadores: Daniel Fuenzalida y Eduardo Fuentes
Además de la gira, se anunciaron activaciones artísticas en las comunas de Rengo (18 de noviembre), Lautaro (20 de noviembre) y Máfil (21 de noviembre).
También se anunció el añadido de dos paradas intermedias que se confirmarán más adelante.
Por su parte, la gira no considera a Calama ni Coyhaique, ciudades que contarán con actividades especiales a comunicar próximamente.
