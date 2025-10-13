Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Se anunciaron los detalles de la próxima Gira Teletón, como parte de la campaña 2025 de la cruzada solidaria, que recorrerá 10 ciudades entre el 4 y el 22 de noviembre.

Según comunicó la entidad, el recorrido se dividirá en dos tramos, a inicios de mes en la zona norte y a mediados en la parte sur del país, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre.

Con la serie de presentaciones organizadas para las próximas semanas, se busca motivar a la comunidad y preparar el ambiente para lo que será el evento televisivo del 28 y 29 de noviembre.

“La Teletón es de todos los chilenos y es por eso que es tan importante que podamos llegar y podamos recorrer todo nuestro país. Este año estamos muy contentos de poder llegar por primera vez a lugares que antes no habíamos estado con los show principales, como Ovalle, Curicó y Castro, y además poder parar en distintas ciudades intermedias para poder llevar toda la solidaridad y toda la fuerza de la Teletón a esos lugares que se comprometen de una manera impresionante para poder cumplir con la gran meta de todos los chilenos”, destacó la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar.

Fechas y ciudades de la Gira Teletón

Se detalló la programación con las fechas y ciudades que recibirán la Gira Teletón, además de los primeros artistas confirmados:

Arica

Martes 4 de noviembre, 18:00 horas

Explanada General San Martín, a los pies del morro de Arica

Artistas confirmados: Pulentos, Polimá Westcoast y Zúmbale Primo

Iquique

Miércoles 5 de noviembre, 18:00 horas

Plaza 21 de Mayo

Artistas confirmados: Pulentos, Polimá Westcoast y Zúmbale Primo

Rostro embajador: Millaray Viera

Antofagasta

Jueves 6 de noviembre, 18:00 horas

Plaza Colón

Artistas confirmados: Pulentos, Polimá Westcoast y Zúmbale Primo

Rostros embajadores: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela

Copiapó

Viernes 7 de noviembre, 18:00 horas

Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales

Artistas confirmados: Pulentos y Zúmbale Primo

Ovalle

Sábado 8 de noviembre, 18:00 horas

Plaza de Armas

Artistas confirmados: Pulentos y Zúmbale Primo

Rostro embajador: Daniel Fuenzalida

Curicó

Martes 18 de noviembre, 18:00 horas

Medialuna de Curicó

Artistas confirmados: Sinergia Kids con la Tía Pucherito, Paula Rivas y La Combo Tortuga

Rostro embajador: Rafael Araneda

Concepción

Miércoles 19 de noviembre, 18:00 horas

Parque Mirador y Laguna Grande, San Pedro de La Paz

Artistas confirmados: Sinergia Kids con la Tía Pucherito, Paula Rivas y La Combo Tortuga

Rostro embajador: José Miguel Viñuela

Temuco

Jueves 20 de noviembre, 18:00 horas

Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín

Artistas confirmados: Sinergia Kids con la Tía Pucherito y La Combo Tortuga

Rostro embajador: Juan Pablo Queraltó

Valdivia

Viernes 21 de noviembre, 18:00 horas

Paseo Costanera (ex Helipuerto)

Artistas confirmados: El Mundo de Christell, Tomo como Rey y King Savagge

Rostros embajadores: Daniel Fuenzalida y Eduardo Fuentes

Castro

Sábado 22 de noviembre, 18:00 horas

Plaza de Armas

Artistas confirmados: El Mundo de Christell, Tomo como Rey y King Savagge

Rostros embajadores: Daniel Fuenzalida y Eduardo Fuentes

Además de la gira, se anunciaron activaciones artísticas en las comunas de Rengo (18 de noviembre), Lautaro (20 de noviembre) y Máfil (21 de noviembre).

También se anunció el añadido de dos paradas intermedias que se confirmarán más adelante.

Por su parte, la gira no considera a Calama ni Coyhaique, ciudades que contarán con actividades especiales a comunicar próximamente.