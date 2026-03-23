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    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Se trata de un aporte económico dirigido a determinadas familias que se facilita en función de los menores de 6 años.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año? Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Uno de los beneficios a disposición de las familias de menores ingresos del país corresponde al Bono por Control Niño Sano, que se traduce en un aporte monetario mensual dirigido a los integrantes menores de 6 años del grupo.

    Se trata de una iniciativa que no cuenta con un proceso de postulación, puesto que está dirigida a quienes participan del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

    De acuerdo a lo señalado desde el sitio especializado en trámites ChileAtiende, para este año el valor del bono se traduce en $10.000 mensuales por cada niño o niña del que se acredite tener al día su control de salud.

    Quiénes reciben el Bono Control Niño Sano

    Pueden contar con el Bono por Control Niño Sano las familias que cumplan con lo siguiente:

    • Participar del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
    • Haber firmado la carta de compromiso y el plan de intervención del programa.
    • Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.
    • Tener integrantes menores de 6 años al 31 de marzo.
    • Acreditar el tener al día el control de salud de niño sano ante la municipalidad respectiva.

    Desde ChileAtiende se aclara que el pago de este beneficio llega junto al Bono de Protección y Bono Base Familiar, por lo que comparten la modalidad en relación a la fecha y forma en que se realiza el cobro.

    Para verificar cuándo corresponde retirar los bonos se dispone de la siguiente plataforma de consulta, que indica los beneficios asignados al RUN, según los datos que administra el Instituto de Previsión Social.

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    Más sobre:BonosBeneficiosBono Control Niño SanoBono Niño SanoNiño SanoSaludMontoRequisitosBeneficarios

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