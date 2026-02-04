Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

Bono Control Niño Sano julio: Conoce si eres beneficiario de los $11 mil pesos mensuales por hijo.

Uno de los beneficios dirigidos a las familias es el Bono de Protección, que entrega un aporte monetario mensual y es comúnmente llamado como Bono Dueña de Casa, al ser recibido principalmente por jefas de hogar.

Se trata de un aporte que no cuenta con un proceso de postulación, porque está dirigido a personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y se asigna cuando el grupo cumple con determinados requisitos.

Según resume el sitio de trámites ChileAtiende, para recibir el bono, además de ser parte del subsistema, se debe aceptar la invitación a participar en alguno de los programas correspondientes a Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, a través de la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención.

Monto del Bono de Protección

El Bono de Protección se entrega por 24 meses y cuenta con los siguientes montos definidos para 2026:

Los primeros 6 meses se facilitan $23.694 .

Entre el mes 7 y el mes 12 corresponden $18.033 .

Desde el mes 13 al mes 18 se asignan $12.398 .

A partir del mes 19 y hasta el mes 24 el valor es de $22.007, equivalente a un Subsidio Familiar.

ChileAtiende detalla que el dinero se deposita en la CuentaRUT de BancoEstado de la persona que cobra los beneficios estatales a nombre de la familia.