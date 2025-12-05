Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario
El viaje del Viejito Pascuero y sus ayudantes llega a la comuna de la Región Metropolitana.
Siguen los recorridos de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar y este fin de semana llega a la Región Metropolitana, comenzando por Puente Alto.
El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto
La Caravana Navideña Coca Cola recorrerá Puente Alto este sábado, 6 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas.
Tanto el punto de inicio como el final del trayecto corresponden a la Municipalidad, donde los camiones avanzarán por:
- Av. Concha y Toro
- Av. San Carlos
- Av. Ejército Libertador
- Av. Gabriela
- Av. Concha y Toro
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
