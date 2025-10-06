Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios. Foto de archivo Instagram

Chayanne continúa agregando fechas a su próxima visita a nuestro país y recientemente extendió sus destinos hasta Concepción, ciudad que recibirá su último concierto confirmado.

La fecha está programada para el 7 de febrero de 2026 en el Estadio Ester Roa de la Región del Biobío, como parte de la gira Bailemos Otra Vez.

De esta manera, el puertorriqueño concreta tres futuras visitas en nuestro país, sumando la presentación el 11 de febrero de 2026 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y la jornada del 14 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Santiago.

Venta de entradas para Chayanne

La venta de entradas para el concierto de Chayanne en Concepción se realizará en la plataforma Ticketmaster, partiendo con una preventa desde el miércoles 8 de octubre, a las 11:00 horas .

Dicho proceso será exclusivo para clientes Entel y Santander, permitirá la compra de cuatro tickets por persona y se mantendrá activo hasta el viernes 10 de octubre a las 10:59 horas, o hasta agotar stock.

Posteriormente se dará inicio a la venta general, desde el viernes 10 de octubre a las 11:00 horas, según disponibilidad.

Las ubicaciones y precios de los boletos son los siguientes, tomando en cuenta el precio final con cargo por servicio: