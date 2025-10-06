SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

El artista suma un próximo concierto en Concepción, como parte de la gira Bailemos Otra Vez.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios. Foto de archivo Instagram

Chayanne continúa agregando fechas a su próxima visita a nuestro país y recientemente extendió sus destinos hasta Concepción, ciudad que recibirá su último concierto confirmado.

La fecha está programada para el 7 de febrero de 2026 en el Estadio Ester Roa de la Región del Biobío, como parte de la gira Bailemos Otra Vez.

De esta manera, el puertorriqueño concreta tres futuras visitas en nuestro país, sumando la presentación el 11 de febrero de 2026 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y la jornada del 14 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Santiago.

Venta de entradas para Chayanne

La venta de entradas para el concierto de Chayanne en Concepción se realizará en la plataforma Ticketmaster, partiendo con una preventa desde el miércoles 8 de octubre, a las 11:00 horas.

Dicho proceso será exclusivo para clientes Entel y Santander, permitirá la compra de cuatro tickets por persona y se mantendrá activo hasta el viernes 10 de octubre a las 10:59 horas, o hasta agotar stock.

Posteriormente se dará inicio a la venta general, desde el viernes 10 de octubre a las 11:00 horas, según disponibilidad.

Las ubicaciones y precios de los boletos son los siguientes, tomando en cuenta el precio final con cargo por servicio:

  • Primeras filas $265.535
  • Diamante $236.160
  • Diamante lateral $224.410
  • Vip Top $212.660
  • Vip Platinum $189.160
  • Pacífico inferior $159.785
  • Pacífico superior $142.160
  • Golden $112.785
  • Andes inferior $89.285
  • Andes superior $77.535
  • Galería sur inferior $54.035
  • Galería sur superior $48.160
  • Cancha general $24.660
  • Movilidad reducida $24.660
Más sobre:MúsicaConciertosChayanneChayanne ChileChayanne ConcepciónVenta de entradasEntradasPreciosTicket masterTicketmaster

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Con cinco ejes: Kast entrega propuestas contra el vandalismo, “turbazos” e incivilidades

“No lo había visto nunca”: afiche de Balladares con candidato de Evópoli desata la molestia de Desbordes y dirigentes RN

¿Y el registro nacional de pirómanos? La promesa del exministro Valenzuela que nunca llegó y que Minagri ahora desecha

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Servicios

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre
Chile

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin

Con cinco ejes: Kast entrega propuestas contra el vandalismo, “turbazos” e incivilidades

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles
Negocios

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

UEFA autoriza que el duelo de liga entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática
Mundo

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

Ron Dermer, Khalil al-Hayya y Jared Kushner: los líderes que dirigen las conversaciones entre Israel y Hamas en Egipto

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia