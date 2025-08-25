SUSCRÍBETE
Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

La fecha se extenderá en las próximas horas y ofrece precios rebajados en paquetes turísticos, vuelos y otros servicios.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%. Foto referencial de archivo

Ya comenzó la nueva edición del Travel Sale, evento de ofertas online que reúne una serie de descuentos en el rubro del turismo, ideales para programar salidas durante los próximos feriados o el periodo de vacaciones de 2026.

La jornada inició este lunes, 25 de agosto, y se extenderá hasta el miércoles 27, donde se pueden comprar pasajes o accesorios, además de contratar seguros de viaje, arriendo de vehículos y más servicios con precios rebajados.

Ofertas del Travel Sale

Las promociones de la jornada se pueden encontrar hasta el miércoles en el sitio oficial cyber.cl/travelsale.

De acuerdo a su sitio web, los servicios alcanzan hasta 70% de descuento y ofrecen varias modalidades de pago.

Para este año se anunció la participación de 35 marcas del sector turístico, como agencias, aerolíneas, empresas de servicios, alojamientos, servicios rent a car y seguros de viaje, además de marcas de maletas y mochilas.

El evento es organizado desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo en Chile (Fedetur).

Más sobre:ComercioTurismoViajesVuelosTravel SaleOfertasDescuentosPromociones

