Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios
El emblemático grupo estará el 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional.
Este martes a las 11:00 horas comenzó la etapa de preventa de entradas al próximo concierto de Iron Maiden confirmado para nuestro país.
La cita con los fanáticos es para el 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, en un espectáculo que se enmarca en la gira Run For Your Lives.
Venta de entradas para Iron Maiden
La venta de entradas para el concierto de Iron Maiden en Chile se realiza en Ticketmaster.
Actualmente se encuentra activa la preventa para clientes Banco Santander y Entel, quienes cuentan con descuento. La etapa se mantendrá habilitada hasta el jueves o hasta agotar stock.
Posteriormente tendrá lugar la venta general, a partir de las 11:00 horas del jueves 18 de diciembre.
Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor final con cargo por servicio:
- Pacífico Medio $186.400
- Pacífico Alto $139.800
- Pacífico Bajo $116.500
- Andes $100.190
- Pacífico Lateral $87.375
- Cancha $61.745
- Galería $46.600
- Movilidad reducida $46.600
Este concierto celebra los 50 años de vida de Iron Maiden, donde se presentará un repertorio con importantes canciones de las primeras décadas del grupo.
Además, se anunció a la banda de rock estadounidense Mammoth y el grupo chileno Nuclear como invitados especiales al show de Santiago.
