Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos. Foto referencial.

Este martes comenzó el proceso de venta de entradas para la próxima edición del Lollapalooza Chile 2027, que fue recientemente confirmada.

Ya se anunciaron las fechas para la siguiente versión del querido festival, con los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027, nuevamente en el Parque O’Higgins como recinto.

Anteriormente se comunicó que ya se encuentra en marcha la preparación para el festejo de 15 años del evento, lo que marcará un hito tras la elección de nuestro país como su primera sede fuera de Chicago.

La nueva edición del Lollapalooza se desarrollará tras reunir a 80 mil personas por jornada en su última puesta en escena, con en un cartel liderado por figuras como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lewis Capaldi, Doechii, Chappell Roan, Skrillex, Deftones y Lorde.

Venta de entradas para Lollapalooza 2027

La venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027 se realiza desde las 12:00 horas del 31 de marzo en ticketmaster.cl.

El proceso inicia con los boletos Early Bird, para continuar con las etapas de Preventa para los pases de 3 días, en categoría General, Lounge y Platinum.

Los precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio:

Pase General 3 Días

Early Bird $168.000

Preventa 1 $277.800

Preventa 2 $294.600

Lolla Lounge 3 Días

Preventa 1 $617.200

Preventa 2 $729.200

Venta normal $835.600

Platinum 3 Días

Preventa 1 $1.047.200

Preventa 2 $1.182.800

Venta Normal $1.306.000

En lo que respecta en promociones para los boletos, Cenco Malls ofrece descuentos de 20% distribuidos desde la Preventa 1, mismo beneficio del que dispone Banco de Chile al pagar con sus tarjetas en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, además del uso de un 25% con Dólares-Premio.