Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios
Este viernes se habilita el proceso que permite adquirir boletos para el evento que se extenderá desde el 22 al 27 de febrero.
Para este viernes se encuentra programado el inicio de la venta general de entradas para el próximo Festival de Viña 2026.
El proceso se realiza mediante Puntoticket y comienza a las 11:30 horas del 28 de noviembre.
La etapa llega tras la preventa realizada el pasado miércoles, que estuvo dirigida exclusivamente a clientes Entel y Santander.
Las ubicaciones y precios son:
- Palco $312.800
- Platea preferencial $221.950
- Platea premium $172.500
- Platea golden $138.000
- Platea general $112.700
- Galería $54.050
- Silla de ruedas y acompañante $23.000
Programación de Viña 2026
El Festival de Viña se realizará a lo largo de seis noches, desde el 22 al 27 de febrero.
La programación considera a los siguientes artistas musicales confirmados, donde solo queda conocer a los humoristas:
Domingo 22
- Gloria Stefan
- Por confirmar
- Matteo Bocelli
Lunes 23
- Pet Shop Boys
- Por confirmar
- Bomba Estéreo
Martes 24
- Jesse & Joy
- Por confirmar
- NMIXX
Miércoles 25
- Juanes
- Por confirmar
- Ke Personajes
Jueves 26
- Mon Laferte
- Por confirmar
- Yandel Sinfónico
Viernes 27
- Paulo Londra
- Por confirmar
- Pablo Chill-E
- Milo J
