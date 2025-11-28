Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios. Foto referencial de archivo

Para este viernes se encuentra programado el inicio de la venta general de entradas para el próximo Festival de Viña 2026.

El proceso se realiza mediante Puntoticket y comienza a las 11:30 horas del 28 de noviembre.

La etapa llega tras la preventa realizada el pasado miércoles, que estuvo dirigida exclusivamente a clientes Entel y Santander.

Las ubicaciones y precios son:

Palco $312.800

Platea preferencial $221.950

Platea premium $172.500

Platea golden $138.000

Platea general $112.700

Galería $54.050

Silla de ruedas y acompañante $23.000

Programación de Viña 2026

El Festival de Viña se realizará a lo largo de seis noches, desde el 22 al 27 de febrero.

La programación considera a los siguientes artistas musicales confirmados, donde solo queda conocer a los humoristas:

Domingo 22

Gloria Stefan

Por confirmar

Matteo Bocelli

Lunes 23

Pet Shop Boys

Por confirmar

Bomba Estéreo

Martes 24

Jesse & Joy

Por confirmar

NMIXX

Miércoles 25

Juanes

Por confirmar

Ke Personajes

Jueves 26

Mon Laferte

Por confirmar

Yandel Sinfónico

Viernes 27

Paulo Londra

Por confirmar

Pablo Chill-E

Milo J