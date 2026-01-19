SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Revisa los datos para realizar aportes monetarios a instituciones como Bomberos de Chile y TECHO.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    A raíz de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, son varias las cuentas que se mantienen activas para recibir donaciones dirigidas a damnificados.

    Las personas que desean realizar un aporte monetario pueden hacer llegar un depósito a través de las cuentas bancarias de diversas instituciones que se detallan a continuación.

    Cuentas para donar por los incendios

    Bomberos de Chile

    • Rut 70.073.800-0
    • BancoEstado
    • Cuenta Corriente 13-2

    TECHO

    • Rut 65.533.130-1
    • BancoEstado
    • Cuenta Corriente 7030
    • Correo emergencia.chile@techo.org

    Desafío Levantemos Chile

    • Rut 65.943.320-6
    • Banco de Chile
    • Cuenta Corriente 98027-07
    • Correo info@desafiochile.cl

    Hogar de Cristo

    • RUT 81.496.800-6
    • Banco BCI
    • Cuenta 10675353

    Cruz Roja Chilena

    • Rut 70.512.100-1
    • BancoEstado
    • Cuenta Corriente 29222-2
    • Correo finanzas@cruzroja.cl

    Fundación Ñacurutú, que atiende fauna herida

    • Rut 65.179.328-9
    • BancoEstado
    • Chequera Electrónica / Cuenta Vista 523 705 162 19
    • Correo cfaunasilvestre.nacurutu@gmail.com
