Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda
Revisa los datos para realizar aportes monetarios a instituciones como Bomberos de Chile y TECHO.
A raíz de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, son varias las cuentas que se mantienen activas para recibir donaciones dirigidas a damnificados.
Las personas que desean realizar un aporte monetario pueden hacer llegar un depósito a través de las cuentas bancarias de diversas instituciones que se detallan a continuación.
Cuentas para donar por los incendios
Bomberos de Chile
- Rut 70.073.800-0
- BancoEstado
- Cuenta Corriente 13-2
TECHO
- Rut 65.533.130-1
- BancoEstado
- Cuenta Corriente 7030
- Correo emergencia.chile@techo.org
Desafío Levantemos Chile
- Rut 65.943.320-6
- Banco de Chile
- Cuenta Corriente 98027-07
- Correo info@desafiochile.cl
Hogar de Cristo
- RUT 81.496.800-6
- Banco BCI
- Cuenta 10675353
Cruz Roja Chilena
- Rut 70.512.100-1
- BancoEstado
- Cuenta Corriente 29222-2
- Correo finanzas@cruzroja.cl
Fundación Ñacurutú, que atiende fauna herida
- Rut 65.179.328-9
- BancoEstado
- Chequera Electrónica / Cuenta Vista 523 705 162 19
- Correo cfaunasilvestre.nacurutu@gmail.com
