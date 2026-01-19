Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

A raíz de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, son varias las cuentas que se mantienen activas para recibir donaciones dirigidas a damnificados.

Las personas que desean realizar un aporte monetario pueden hacer llegar un depósito a través de las cuentas bancarias de diversas instituciones que se detallan a continuación.

Cuentas para donar por los incendios

Bomberos de Chile

Rut 70.073.800-0

BancoEstado

Cuenta Corriente 13-2

TECHO

Rut 65.533.130-1

BancoEstado

Cuenta Corriente 7030

Correo emergencia.chile@techo.org

Desafío Levantemos Chile

Rut 65.943.320-6

Banco de Chile

Cuenta Corriente 98027-07

Correo info@desafiochile.cl

Hogar de Cristo

RUT 81.496.800-6

Banco BCI

Cuenta 10675353

Cruz Roja Chilena

Rut 70.512.100-1

BancoEstado

Cuenta Corriente 29222-2

Correo finanzas@cruzroja.cl

Fundación Ñacurutú, que atiende fauna herida