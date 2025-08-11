Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto
Se trata de la única fecha marcada en el calendario nacional para este mes, en la que se conmemora la Asunción de la Virgen.
La presente semana recibirá al próximo feriado del año, por la conmemoración de la Asunción de la Virgen este viernes, 15 de agosto, lo que también configura el siguiente fin de semana largo de 2025.
Según resume el sitio de noticias del Vaticano se trata de una solemnidad que data desde el siglo V, aunque se debió esperar hasta 1950 para su proclamación por parte de Pío XII.
Para los cristianos es una jornada dedicada a María como “signo de consuelo y esperanza segura”, que al presentarse libre de pecado se encuentra en el cielo en cuerpo y alma.
Feriado del 15 de agosto
El feriado del viernes 15 de agosto no es irrenunciable, por lo que la actividad por parte del comercio y los servicios se podrá desarrollar con normalidad.
Cabe recordar que algunos establecimientos suelen contar con horarios diferenciados para los días festivos, por lo que su atención al público dependerá de cómo se determine en cada lugar.
Todos los feriados de 2025 en Chile
Estos son todos los feriados que quedan en el año a nivel nacional:
- Viernes 15 de agosto: Asunción de la Virgen (fin de semana largo)
- Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (fin de semana largo)
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (fin de semana largo)
- Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, feriado legal)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
