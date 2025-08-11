Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Por qué es feriado el viernes 15 de agosto y cómo funcionará el comercio. Foto referencial.

La presente semana recibirá al próximo feriado del año, por la conmemoración de la Asunción de la Virgen este viernes, 15 de agosto, lo que también configura el siguiente fin de semana largo de 2025.

Según resume el sitio de noticias del Vaticano se trata de una solemnidad que data desde el siglo V, aunque se debió esperar hasta 1950 para su proclamación por parte de Pío XII.

Para los cristianos es una jornada dedicada a María como “signo de consuelo y esperanza segura”, que al presentarse libre de pecado se encuentra en el cielo en cuerpo y alma.

Feriado del 15 de agosto

El feriado del viernes 15 de agosto no es irrenunciable , por lo que la actividad por parte del comercio y los servicios se podrá desarrollar con normalidad.

Cabe recordar que algunos establecimientos suelen contar con horarios diferenciados para los días festivos, por lo que su atención al público dependerá de cómo se determine en cada lugar.

Todos los feriados de 2025 en Chile

Estos son todos los feriados que quedan en el año a nivel nacional: