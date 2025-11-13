¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales. Foto referencial de archivo

Para este domingo 16 de noviembre están programadas las elecciones presidenciales y parlamentarias del país, una instancia con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos habilitados por el Servel.

Cabe recordar que ausentarse del deber cívico expone a la persona a una multa que actualmente se encuentra establecida de 0,5 a 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Cómo se dobla el voto

El voto se debe doblar en el siguiente orden:

Primer y segundo doblez de izquierda a derecha

Tercer y cuarto doblez desde abajo hacia arriba

Luego se debe pegar el adhesivo y el número de serie debe quedar fuera

Papeleta elecciones presidenciales. Foto: Servel

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén se recibirán tres papeletas para seleccionar presidente, senadores y diputados.

En el resto de regiones se recibirán dos cédulas electorales, solo para elegir presidente y diputados.

Por su parte, chilenos en el exterior podrán votar exclusivamente por presidente de la República, según detalla el Servicio Electoral.

Los facsímiles electorales que se utilizarán durante el domingo se encuentran disponibles en el sitio del Servel, que permite filtrar por región y comuna.

Cabe recordar que para votar se necesita presentar la cédula de identidad o pasaporte, documentos que pueden estar vencidos en un plazo menor a un año.

Para conocer el local y mesa donde corresponde votar se debe revisar la plataforma consulta.servel.cl.