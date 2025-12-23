Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio. Foto referencial de archivo

Con el objetivo de organizar los gastos relacionados a las celebraciones de fin de año, desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se lanzó una plataforma que permite cotizar precios en las compras necesarias para la cena.

La herramienta del Sernac se encuentra habilitada de forma gratuita en su sitio web y contiene la información de cerca de 130 productos típicos en las comidas de Navidad o Año Nuevo.

La mercadería se encuentra categorizada en secciones como carnes, alcohol, panadería, verduras y hortalizas, entre otras, donde se podrán elegir los infaltables de la mesa como la cola de mono, pan de pascua o papas duquesas.

Para la comparación de precios se cuenta con datos de más de 1.100 establecimientos a nivel nacional, incluyendo cadenas de supermercados y comercios locales.

Desde el Sernac se indica que, mediante el uso de la herramienta, se han detectado diferencias de precios de hasta un 24% al armar la canasta de fin de año.

Cotizador del Sernac

La herramienta del Sernac para cotizar precios de la canasta de fin de año se encuentra disponible en este enlace.

En la plataforma se debe ingresar la región y comuna de residencia, para filtrar la información relacionada a los establecimientos de venta.

Posteriormente se debe preparar la lista de productos necesarios, incluyendo carnes, verduras, ensaladas, bebestibles o snacks, entre otros.

Luego de elegir se pasará a la pestaña de resultados, que indicará los establecimientos que dispongan de las compras requeridas ordenados según los precios.