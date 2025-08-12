Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven. Foto referencial de archivo.

Se confirmó la fecha de pago del depósito anual del Subsidio al Empleo Joven, que se traduce en un depósito de hasta $678.028 para empleados de hasta 24 años.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), organismo que administra este aporte económico, indicó que se entregará el beneficio el 28 de agosto .

La entrega corresponde al pago de 2024 se calculará de forma proporcional a los ingresos, con tope de renta anual correspondiente a $7.948.180. El detalle del pago se podrá verificar en la plataforma del Sence.

Cómo postular al Subsidio al Empleo Joven

Los empleados jóvenes que todavía no han solicitado este subsidio pueden postular aquí y para calificar se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.

Trabajar de forma dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de menores ingresos, según Registro Social de Hogares.

Trabajadores de 21 años o más deben contar con licencia de educación media.

Para elegir el pago anual se requiere percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.

Para elegir el pago mensual se requiere percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.

Tener cotizaciones al día.

No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

En caso de ser trabajador independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.

Quienes postulen en este momento podrán elegir entre el pago mensual de hasta $44 mil mensuales o recibir el pago anual durante el próximo año.