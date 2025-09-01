Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado. Foto referencial de archivo sitio web

Este fin de semana comenzaron las celebraciones de la Semana de la Chilenidad, evento de Fiestas Patrias que reunirá a los vecinos en el Parque Padre Hurtado.

La jornada inicial se realizó durante el pasado sábado, con los tradicionales tijerales, por parte de autoridades de los municipios de Las Condes, Vitacura y La Reina, además de la presencia de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena.

Venta de entradas para la Semana de la Chilenidad

La venta de entradas para la Semana de la Chilenidad se realiza mediante Ticketplus y a partir de este 1 de septiembre se venden a valor general.

Los boletos tienen un precio de $14.000 para adulto y $8.000 para adulto mayor y niño , más cargo por servicio.

Desde el sitio de venta se indica que las transacciones solo permiten pago con tarjeta y el estacionamiento no admite efectivo.

Además de la invitación a disfrutar del folclore, danza, gastronomía y actividades ecuestres, el evento contará con los números estelares del grupo Entremares el miércoles 17 y Bombo Fica el sábado 20.