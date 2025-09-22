Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo salen los llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones. Foto referencial de archivo

El próximo domingo 16 de noviembre se deberá volver a las urnas para la siguiente jornada de elecciones en el país, cuyo calendario de fechas ya se encuentra determinado por el Servicio Electoral (Servel).

Las votaciones permitirán definir al candidato que asumirá como presidente para el periodo 2026-2030, además de elegir a los parlamentarios.

Respecto a la elección del mandatario, en la situación que ninguna candidatura obtenga la mayoría absoluta, se encuentra programada la segunda vuelta para el 14 de diciembre, donde se votará entre las dos opciones principales.

Cuándo salen los vocales de mesa

Respecto a los llamados a cumplir como vocales de mesa para las elecciones, el Servel indica que la nómina de personas designadas se dará a conocer el 25 de octubre .

La información se podrá verificar en la plataforma consulta.servel.cl, ingresando el RUN.

Quienes no puedan cumplir con ese rol podrán acogerse al periodo para presentar excusas, que se habilitará entre el 27 y el 29 del mismo mes.

Luego de ese proceso, el 1 de noviembre se publicará la nómina definitiva de personas convocadas a desempeñarse como vocales de mesa, incluyendo a reemplazantes.

A lo anterior se suma que el Servel publicó el Padrón electoral definitivo para las elecciones, que indica un total de 15.618.167 personas habilitadas para votar en Chile y 160.935 en el exterior. Los documentos completos se pueden revisar en este enlace.