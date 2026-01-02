Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026
Revisa a continuación el calendario de fechas clave para el ingreso a la educación superior.
En los próximos días continuará el proceso para ingresar a la educación superior, donde la siguiente etapa corresponde a la entrega de los resultados de la PAES 2025.
La llamada Prueba de Acceso a la Educación Superior contó con su última rendición regular durante diciembre y entregará un puntaje válido para postular a la Admisión 2026.
Los datos se podrán revisar desde el lunes 5 de enero a las 8:00 horas en el sitio acceso.mineduc.cl o en demre.cl.
Durante la misma jornada, a las 9:00 horas comenzará la etapa postulaciones, que se encontrará activa hasta el jueves 8 de enero a las 13:00 horas.
El proceso permitirá postular en hasta 20 carreras en las 47 universidades inscritas en el Sistema de Acceso.
Fechas de la Admisión 2026
Según los plazos establecidos por el Demre, estas son las próximas fechas clave de la Admisión 2026.
- 5 de enero a las 8:00 horas: entrega de resultados de la PAES Regular
- 5 de enero a las 9:00 al 8 de enero a las 13:00 horas: etapa de postulaciones
- 19 de enero a las 12:00 horas: resultados del proceso de selección
- 20 al 22 de enero: primera etapa de matrículas
- 23 al 29 de enero: segunda etapa de matrículas
Puntajes vigentes
El Demre también indica cuáles son los puntajes vigentes que permitirán postular en el proceso de Admisión 2026, correspondientes a:
- PAES de Invierno 2024
- PAES Regular 2024
- PAES de Invierno 2025
- PAES Regular 2025
