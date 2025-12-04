¿Cuándo ver la Superluna de diciembre? La última luna llena del año

¿Cuándo ver la Superluna de diciembre? Es la última luna llena del año. Foto referencial de archivo

En las próximas horas llegará la siguiente Superluna del año, correspondiente de la luna llena de diciembre, última de este tipo de 2025.

Según resume el sitio de National Geographic se trata del tercer evento consecutivo con estas características, donde la órbita del satélite coincide con su punto más próximo a la Tierra, lo que también ocurrió en octubre y noviembre.

Es por lo anterior que se podrá volver a apreciar al cuerpo celeste un 14% más grande y un 30% más brillante en comparación a una luna llena habitual.

Cuándo ver la Superluna

La Superluna de diciembre ocurrirá durante la noche del jueves 4 al viernes 5 de diciembre , donde se recomienda apreciarla lejos de la contaminación lumínica.

Se anunció al evento de diciembre como la segunda luna más grande del año, solo superada por la que se presentó a inicios de noviembre.

Además de las Superluna de meses anteriores, se espera que la situación se vuelva a repetir durante enero de 2026.

La luna llena de diciembre también suele recibir el nombre Luna Fría, por parte de los nativos americanos que llamaban a cada ciclo según sus tradiciones.

Su denominación se relacionó con las bajas temperaturas que comienzan en esta época del año en el hemisferio norte.