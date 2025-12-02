Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

Santiago, 27 de Noviembre de 2025. Debate Presidencial del Hogar de Cristo en Radio Cooperativa Candidatos Jeannette Jara y Jose Antonio Kast en el estudio Diego Martin /Aton Chile

Esta semana llega el siguiente debate presidencial programado entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el abanderado del Partido Republicado José Antonio Kast.

Se trata del encuentro entre los aspirantes a La Moneda organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), previo al balotaje.

Cabe recordar que la segunda vuelta será el domingo 14 de diciembre, en una instancia con voto obligatorio.

Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi

El debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile se desarrollará este miércoles 3 de diciembre , a partir de las 8:00 horas de la mañana.

El diálogo se transmitirá en las más de mil emisoras de radio a lo largo del país que son parte de la red Archi, además de sus plataformas digitales.

Desde la entidad se anunció la participación de periodistas regionales en el diálogo, con el objetivo de garantizar una mirada diversa y representativa.

Entre los comunicadores confirmados se encuentran Paola Ahumada, Coni Santa María, Iván Valenzuela, Victoria Barría, Verónica Franco, Octavia Rivas, Juan Manuel Astorga y Daniel Silva como moderador.

Dicho encuentro es el penúltimo programado entre los candidatos, antes del debate organizado por Anatel para el próximo martes 9 de diciembre a las 21:00 horas.