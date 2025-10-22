Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League
Los clubes se miden este miércoles por la tercera fecha del torneo en Turquía.
Este miércoles continúan desarrollándose los partidos de la tercera fecha de la Champions League, donde Galatasaray recibe a Bodo/Glimt.
El cuadro turco llega a la jornada tras un anterior triunfo por 1-0 ante Liverpool, mientras que los noruegos empataron anteriormente a 2 con Tottenham.
Cuándo juega Galatasaray vs. Bodo/Glimt
El partido de Galatasaray vs. Bodo/Glimt es este miércoles, 22 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.
Para este compromiso, los clubes se miden en el estadio Rams Park de Estambul, Turquía.
Dónde ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt
El partido de Galatasaray vs. Bodo/Glimt se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
