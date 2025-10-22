Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League. Foto referencial de archivo @galatasaray

Este miércoles continúan desarrollándose los partidos de la tercera fecha de la Champions League, donde Galatasaray recibe a Bodo/Glimt.

El cuadro turco llega a la jornada tras un anterior triunfo por 1-0 ante Liverpool, mientras que los noruegos empataron anteriormente a 2 con Tottenham.

Cuándo juega Galatasaray vs. Bodo/Glimt

El partido de Galatasaray vs. Bodo/Glimt es este miércoles, 22 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.

Para este compromiso, los clubes se miden en el estadio Rams Park de Estambul, Turquía.

Dónde ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt

El partido de Galatasaray vs. Bodo/Glimt se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.