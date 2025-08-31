A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo por la tercera fecha del torneo de Inglaterrra.
Este domingo llega el esperado enfrentamiento de Liverpool contra Arsenal, en el marco de la tercera fecha de la Premier League.
Los locales llegan a la jornada tras alzarse por 3-2 ante Newcastle, mientras que su rival hizo lo propio celebrando un resultado 5-0 ante Leeds.
Cuándo juega Liverpool vs. Arsenal
El partido de Liverpool vs. Arsenal es este domingo, 31 de agosto, a las 11:30 horas de Chile.
Los Reds reciben a los Gunners en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Arsenal
El partido de Liverpool vs. Arsenal se transmite en el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190.
