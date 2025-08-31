A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo llega el esperado enfrentamiento de Liverpool contra Arsenal, en el marco de la tercera fecha de la Premier League.

Los locales llegan a la jornada tras alzarse por 3-2 ante Newcastle, mientras que su rival hizo lo propio celebrando un resultado 5-0 ante Leeds.

Cuándo juega Liverpool vs. Arsenal

El partido de Liverpool vs. Arsenal es este domingo, 31 de agosto, a las 11:30 horas de Chile.

Los Reds reciben a los Gunners en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Arsenal