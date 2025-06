¿De cuánto es el pago por ser vocal de mesa en las elecciones primarias?

Este domingo 29 de junio es el primer proceso de votaciones del año, con las elecciones primarias presidenciales, donde se podrá elegir al candidato oficialista que será parte de la papeleta de noviembre.

Para el desarrollo de la jornada, desde el Servicio Electoral (Servel) se llama a 82.560 personas a cumplir con la labor de vocal de mesa, la que considera una remuneración.

Cuándo pagan por ser vocal de mesa

Las personas que cumplan la función de vocal de mesa reciben un bono equivalente a dos tercios de una UF, que se traduce en alrededor de $26.000 .

Así lo determina la Ley 18.700 de votaciones populares y escrutinios, que también detalla que “dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno”.

Dicho bono será pagado posteriormente por parte de la Tesorería General de la República, mediante cheque nominativo o depósito bancario.

Cabe recordar que la información sobre el local de votación y si se debe cumplir como vocal de mesa se puede verificar en el sitio consulta.servel.cl.

Conoce si fuiste designado vocal de mesa por las Juntas Electorales en la nómina de reemplazantes en Chile y en el extranjero ingresando a https://t.co/hA23u5ezAY para las Primarias Presidenciales del 29 de junio. pic.twitter.com/m4i1rxJtC5 — Servicio Electoral (@ServelChile) June 25, 2025

Cabe recordar que recientemente se informó sobre la nómina definitiva de vocales de mesa, en la que se incluyen a los convocados tras el periodo de justificaciones de la nómina inicial, por lo que ya no hay periodo de excusas.

Según informó el organismo, las personas llamadas primero deberán asistir a la constitución de mesas el sábado 28 de junio a las 15:00 horas, momento en el que se definirán los roles de presidente, secretario y comisario.

Posteriormente, los vocales deberán presentarse en cada local el domingo 29 de junio a las 7:30 horas para la instalación de las mesas, las que comenzarán a recibir al electorado desde las 8:00 horas.

Si bien las primarias tienen voto voluntario, el llamado a desempeñar el rol de vocal es obligatorio, y ausentarse se traduce en una multa de 2 a 8 UTM, es decir, entre $137.000 y $549.000 aproximadamente.