Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal
En la región hay otros incendios en combate, uno de ellos en la comuna de Collipulli que también tiene alerta roja por amenaza a un lugar protegido.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Los Sauces en la región de La Araucanía por un incendio forestal.
Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hasta el momento hay 3 héctareas afectadas.
En la región además hay otros cuatro incendios en combate actualmente.
Entre ellos uno en la comuna de Carahue con 0,05 héctareas afectadas y otro en Niblinto en la comuna de Collipulli en que también se declaró alerta roja ya que las llamas ponen en riesgo la Reserva Nacional Malleco, área protegida por el Estado. Por el momento se registran 0,02 hectáreas afectadas.
NOTICIA EN DESARROLLO...
