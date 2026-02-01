Alerta roja por incendio forestal en Collipulli: rayo cayó al interior de la Reserva Natural Malleco

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Collipulli, en la Región de La Araucanía, por un incendio forestal que afecta a la Reserva Natural Malleco.

Según informó el organismo, el siniestro se originó luego que un rayo cayera al interior de la reserva natural, “afectando a dos árboles muertos en pie”.

El incendio se encuentra en combate y hasta el momento ha consumido 0.01 hectáreas. La zona se encuentra con altas temperaturas, incluso en algunos sectores los termómetros alcanzan los 30°.

Desde Senapred precisaron que con la denominación de alerta roja “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred)”.

Con ello, se busca actuar para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.