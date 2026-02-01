Balance de emergencia por lluvias en la Región Metropolitana: cientos de viviendas afectadas y más de cinco mil clientes sin luz

La Región Metropolitana vivió este sábado una intensa jornada de lluvias que dejó múltiples comunas con viviendas anegadas, calles inundadas y sectores aislados. Frente a la emergencia, autoridades regionales realizaron un balance detallado de la situación y destacaron la coordinación de los distintos organismos del Estado para atender a los afectados.

El Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, informó que, tras visitar los sectores más afectados, se identificaron principalmente dos fenómenos distintos: un alud producto de desechos de incendios recientes y, en Maipú, inundaciones concentradas en viviendas que provocaron la pérdida de enseres, aunque no se registraron heridos.

“Por suerte, no reportamos heridos el día de ayer, no hay personas que nos indiquen de gravedad. Albergues estuvieron disponibles tanto para las comunas de Maipú como para Padre Hurtado, donde también se registraron afectaciones en viviendas”, explicó Ramos.

El subsecretario destacó la movilización de recursos: “Se ha movilizado todo lo que tiene el sistema de emergencias. Maquinarias ya fueron solicitadas por los municipios y estarán siendo desplazadas. En Farellones logramos despejar rutas con maquinaria de Obras Públicas y empresas privadas. En Maipú, el Ministerio de Obras Públicas, Desarrollo Social y todos los organismos técnicos del Estado están asistiendo al municipio para despejar lo más rápido posible la zona”.

Balance de emergencia por lluvias en la Región Metropolitana: cientos de viviendas afectadas y más de cinco mil clientes sin luz LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Ramos también adelantó la aplicación de la ficha FIBE, que permite a las familias afectadas registrar daños y acceder a ayudas del Estado. “La ficha comenzó su aplicación a las 11:00 horas y se extenderá hasta mañana para que todos los hogares con afectaciones puedan acceder a una respuesta rápida. Ya instruimos desde el fondo de emergencia preparar la entrega de un bono de recuperación, que será informado según la afectación de cada grupo familiar”, señaló.

Por su parte, Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, entregó cifras preliminares sobre la afectación a viviendas. “Tenemos 341 viviendas con algún nivel de daño, 33 en Padre Hurtado, 300 en Maipú y 8 en Las Condes. Esto son números preliminares levantados por los municipios y que deberán ser verificados a través de la ficha FIBE”, explicó. La directora añadió que, hasta el momento, no hay personas aisladas y que los albergues habilitados en Maipú y Padre Hurtado no registraron ocupación.

En cuanto a incidentes específicos, Cebrián señaló que en Lo Barnechea se registró una remoción en masa en el kilómetro seis de la Ruta G-21, camino a Farellones, que fue despejada y mantiene tránsito restringido solo para residentes. En Maipú, los sectores más afectados fueron La Farfana, El Abrazo y Camino Melipilla. En Las Condes, la activación de la quebrada Onda produjo daños menores en ocho viviendas y barro en las calles. En San José de Maipo, se habilitó el tránsito solo para vehículos 4x4 tras la activación de una quebrada.

Balance de emergencia por lluvias en la Región Metropolitana: cientos de viviendas afectadas y más de cinco mil clientes sin luz LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

La emergencia también afectó el suministro eléctrico en la región, con más de cinco mil clientes sin luz, informó Cebrián.

El director de la Dirección Meteorológica de Chile, Andrés Moncada, explicó que la situación se originó por una baja segregada, un núcleo de aire frío entre 5.000 y 12.000 metros de altura que genera inestabilidad, corrientes ascendentes y lluvias intensas en cortos períodos.

“Durante esta tarde se esperan nuevamente precipitaciones sectorizadas en la Región Metropolitana, con acumulados de hasta 15 milímetros en precordillera y cordillera, y cerca de 5 milímetros en valles y zonas de la cordillera de la costa. Son chubascos violentos, que pueden durar solo minutos pero con altos valores de precipitación”, detalló.

Moncada añadió que, desde mañana, las condiciones mejorarán con el restablecimiento de altas presiones, lo que permitirá un aumento de las temperaturas máximas.