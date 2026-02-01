Poduje apunta a falta de colectores como causa estructural de inundaciones en Maipú y anuncia coordinación con Vodanovic

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo que la principal hipótesis detrás de las inundaciones que afectaron a Maipú sería la falta de infraestructura de aguas lluvias, particularmente en el eje de Camino a Melipilla, y anunció que se coordinará con el alcalde Tomás Vodanovic para analizar el origen del problema.

Las intensas precipitaciones registradas en Maipú se concentraron en un lapso muy breve, lo que provocó el ingreso masivo de agua a viviendas, departamentos y vehículos en distintos sectores de la comuna. Según explicó el alcalde, en menos de una hora barrios completos como Camino a Melipilla, El Abrazo, Los Bosquinos y el eje de Los Conquistadores resultaron severamente afectados, con daños materiales en numerosos hogares.

Desde Senapred, en tanto, detallaron que se trató de un fenómeno de lluvias muy localizadas e intensas. “En media hora, 45 minutos, cayeron 17,4 milímetros. No hay sistema de evacuación de aguas lluvias que resista esa cantidad de agua”, sostuvo su director, Miguel Muñoz.

A raíz de esto, en entrevista con Meganoticias, Poduje afirmó que “lo más importante es detectar el origen del problema. Puede ser la falta de colectores de aguas lluvias y, si es así, las inversiones son mucho mayores”.

“ Hace décadas que no hemos avanzado en la construcción de colectores de aguas lluvias , entonces esa es una obra que nos puede tomar dos o tres años”, indicó.

Mientras se evalúa una solución estructural, el futuro secretario de Estado planteó la necesidad de medidas de corto plazo. “Como plan de contingencia hay que ver la situación de bombeo, es decir, de qué forma podemos evitar que el agua se aposente en los condominios afectados”, señaló.

Asimismo, Poduje agregó que ya inició gestiones para coordinarse con el municipio, indicando que “me voy a poner en contacto con el alcalde Vodanovic para ver cuál es el origen del problema. Aún no lo hemos chequeado, pero me cuadra lo que dice el alcalde”, sostuvo, apuntando a que la solución de fondo pasa por dotar de colectores de aguas lluvias a la Ruta Camino a Melipilla.

El alcalde Vodanovic, en tanto, descartó que el Canal Santa Marta se haya desbordado y afirmó que el agua acumulada se generó por la ausencia de colectores en ese eje vial, lo que “lo convierte en un río cada vez que llueve”, afirmó.