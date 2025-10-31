OFERTA ELECCIONES $990
Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

La información electoral indica a los designados para cumplir con la función luego del periodo de excusas.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Revisa la nómina definitiva de llamados a vocal de mesa para las próximas elecciones. Foto referencial de archivo. KARIN POZO/ATONCHILE

Desde este 1 de noviembre se encontrará disponible la nómina definitiva de personas designadas como vocales de mesa para el próximo proceso de elecciones.

Los datos se podrán revisar a partir del sábado en la plataforma del Servicio Electoral, mediante el sitio consulta.servel.cl, con el RUN.

Otra forma de solicitar la información es vía telefónica, llamando al número 600 6000 166.

La reciente información del Servel incluye a las personas designadas como reemplazantes, luego del periodo de excusas que se encontró habilitado desde el lunes al miércoles pasado.

¿Es obligatorio presentarse como vocal de mesa?

El llamado a cumplir como vocal de mesa es obligatorio durante las votaciones de presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre.

Cada persona que desarrolle dicha función contará con el pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.

Por su parte, incumplir con la obligación se traduce en multas desde 2 a 8 UTM, equivalentes a montos desde $138.000 hasta $554.000 aproximadamente.

Más sobre:EleccionesVocal de mesaVocales de mesaNómina definitivaRevisarRevisar con el RUTServelLocal de votaciónDatos electorales

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones
