¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias? Foto referencial de archivo

Para el próximo domingo, 16 de noviembre, se encuentra programada la siguiente jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias.

De cara a a la instancia de votaciones, desde este sábado 25 de octubre se dispondrá de los datos electorales en el sitio consulta.servel.cl, ingresando con el RUN.

Otra forma de solicitar la información es vía telefónica, llamando al número 600 6000 166.

¿Es obligatorio votar en las elecciones de noviembre?

Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre tienen voto obligatorio .

En tanto, se dispone de causales válidas que permiten a una persona excusarse de votar, correspondientes a:

Estar enfermo.

Estar fuera del país o en una localidad a más de 200 km del local de votación.

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700.

Contar con discapacidad y su certificación respectiva.

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local.

En tanto, este 23 de octubre se publicó la ley 21.779 que modifica la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios y establece la sanción por incumplir el voto obligatorio.

No votar se traduce en una multa de 0,5 a 1,5 UTM, es decir, entre $34.000 y $103.000 aproximadamente.