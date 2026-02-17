SUSCRÍBETE
    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    La jornada del 17 de febrero se encuentra dedicada a la querida preparación y algunos locales mantienen promociones especiales para hoy.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A días de la extendida celebración en torno a la pizza llega una nueva fecha en el calendario gastronómico, con el Día del chacarero de este martes.

    Se trata de un querido sándwich del recetario nacional, protagonizado por carne a la plancha, cuyo sabor se complementa gracias a la frescura de la combinación de porotos verdes, tomate y ají verde, además de mayonesa al gusto, para aquellos que la prefieren.

    La fecha en torno a este plato se sitúa durante el 17 de febrero, jornada en la que una serie de locales han informado sobre sus promociones especiales para disfrutar de la tradicional preparación.

    Revisa a continuación algunas de las ofertas disponibles durante hoy.

    Fuente Suiza

    Los locales de Irarrázaval 3361, Mall Plaza Oeste y Mall Plaza Egaña celebran durante este martes con un 40% de descuento en el churrasco chacarero.

    Según indican mediante redes sociales, la promoción es válida hasta agotar stock y para servir en el local.

    La Fuente Reina

    La celebración del Día del chacarero también llega a La Fuente Reina en Echeñique 8540, Santiago.

    Durante este 17 de febrero se ofrece una porción de papas fritas gratis por la compra de cada sándwich.

    Mr. Wurster

    Mediante redes sociales se anunció que el local celebra con una bebida gratis en lata de 350ml, por la compra de un churrasco chacarero este martes.

    Cafetería Eltit

    Los locales ubicados en Valdivia, Pucón y Villarrica se suman a la celebración del Día del chacarero con un 2x1, ideal para compartir.

    El Alemán Penquista

    El establecimiento de Concepción también es parte de la jornada con la promoción de chacarero más jugo por $7.000, en su local ubicado en Rengo 281.

